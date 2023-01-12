Рост тарифов на комуслуги будет поэтапным – КРЕМ

В Казахстане ожидается рост тарифов на коммульные услуги. В Миннацэкономики уверяют, что резкого скачка цен не произойдёт, передаёт BaigeNews.kz.

Повышение намечено на второе полугодие. Его уровень будет зависеть от степени изношенности инфраструктуры тепловых сетей энергокомпаний. Это напрямую влияет на размер требуемых инвестиций.

"По нашим прогнозам, рост тарифов в среднем может составить 10-20 процентов в зависимости от роста цен на энергопроизводящих организациях, уровня износа сетей, от потребности региона и заявок от субъектов естественных монополий, которые пока ещё не все поступили на рассмотрение. При этом повышение тарифов будет поэтапным до 2029 года, чтобы не в два-три раза единовременно. Мы будем ориентироваться на социальное и экономическое положение потребителей, чтобы население не боялось резкого повышения, которое будет экономически обоснованным", - сообщил зампредседателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев.

Он заверил, что ведомство совместно с уполномоченным органом проводит работу по защите уязвимых слоёв населения для того, чтобы смягчить рост тарифов для населения с низким уровнем дохода.