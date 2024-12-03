Рост тарифа на вывоз мусора в Астане: на что пойдут миллиарды тенге

Ранее редакция BaigeNews.kz уже поднимала вопрос тарифообразования на мусор в Астане. Акимат установил новый тариф в 1003 тенге с человека. Увеличение произошло в три раза. Тогда все наши эксперты задались вопросом: откуда взялась эта цифра и как были сформированы новые тарифы? Эти вопросы мы адресовали в столичный акимат.

В ведомстве сообщили, что расчеты тарифа были произведены согласно утвержденной методике расчета тарифа для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов.

Так, в новом тарифе учитывались затраты мусоровывозящих компаний, участвующих в сборе, транспортировке, сортировке и захоронении твердых бытовых отходов. Расчеты проводились в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года.

Отмечено, что 68% от тарифа пойдет на сбор и транспортировку ТБО, то есть мусоровывозящим компаниям. 20% - на сортировку, компании "Astana Recycling Plant". 12% - на захоронение, полигону.

Однако сами расчеты нам так и не предоставили. Кроме того не ознакомили с расчетами ни экологов, ни население.

Советник председателя партии "Байтак" по экологическим вопросам и зелёной экономике Азамат Аяйбергенов говорит, что прежде чем предлагать на обсуждение новый тариф акимат должен был предоставить общественности подробные расчеты.

"Тот тариф, который планируется к утверждению, является высоким. Увеличение тарифа в три раза ударит по карманам жителей столицы. Более конкретный и четкий комментарий можем дать после того, как мы увидим всю структуру расчета данного тарифа: его доходную и расходную части с подтверждающими документами. На сегодняшний день в городе около одного миллиона плательщиков. Это мы не берем в расчет юридические лица. Это около одного миллиарда выручки в месяц. Это немаленькие суммы. Соответственно, необходимо более четко расходную, доходную части посмотреть и уже оттуда отталкиваться", - сказал эколог.

Требование времени

В акимате подчеркивают, что повышение тарифа – мера вынужденная. Ведь последний раз тариф на вывоз мусора в столице повышали в 2020 году. За это время значительно выросли расходы на дизельное топливо. Тогда оно стоило 193 тенге за литр, сейчас – 295 тенге за литр. Выросла средняя заработная плата с 42 до 85 тысяч тенге, МРП для оплаты эмиссии в окружающую среду, расходы на тепло-, электроэнергию и другие затраты предприятий. Также население начало производить гораздо больше мусора. Износилась техника мусоровывозящих компаний.

Как отметили в акимате, в Астане ежедневно образуется более 1200 тонн коммунальных отходов. В столице с 1 июля работают три мусоровывозящие организации. Район "Алматы" и "Сарыарка" обслуживает ТОО "Zero Waste", "Байконыр" - ТОО "Гор Ком Транс города Караганды". Есильский и Нуринский районы обслуживает ТОО "TAZA ZHER CAPITAL".

В вывозе отходов от населения задействовано 100 единиц спецтехники, в том числе 14 спецтехники для заглубленных контейнеров. За счет инвесторов закуплено 15 тысяч новых контейнеров, начаты работы по замене изношенных и старых контейнеров.

Все компании обладают соответствующими трудовыми и материальными ресурсами.

"Эпопея" с мусороперерабатывающим заводом

Акимат Астаны рассмотрел несколько инвестиционных предложений от потенциальных инвесторов по реализации проектов в сфере утилизации отходов.

На сегодняшний день подписан меморандум и рамочное соглашение по созданию Экологического парка с использованием низкоуглеродной энергии мирового уровня и комплексной моделью "пять в одном": производство, обучение, исследование, выставочный центр и туризм. Инвестором выступает казахстанско-китайское предприятие. Земельный участок выделен. Разрабатывается ТЭО проекта. Также реализуются ряд проектов в сфере переработки отходов.

Так, в Астане появится завод по производству композитных малых архитектурных форм из вторичного пластика. Будет модернизирован действующий завод по переработке опасных составляющих коммунальных отходов: электронного и электрического оборудования, резино-технических изделий с производством товарной продукции.

ИП "Бумажный Дом" займется производством санитарно-гигиенической бумаги полного цикла из макулатуры. ТОО "Марқатай" - производством стрейч-пленки из отходов полиэтилена. ТОО "STI company" расширит существующую линию шинной переработки с возможностью переработки крупногабаритных шин и установки пиролизных печей.

Мусорный полигон

Полигон ТБО с марта 2018 года на конкурсной основе передан в доверительное управление без права выкупа сроком на 15 лет ТОО "Экополигон Астаны".

Полигон ТБО состоит из двух ячеек. Ячейка №1 площадью 12 гектар полностью заполнена и законсервирована. В будущем подлежит рекультивации.

Ячейка №2 такого же объема, на сегодня заполнена на 97%: при проектной мощности 2 миллиона тонн размещено свыше 1,9 миллиона тонн. Полигон имеет возможность принимать отходы до конца 2025 года, отмечают в акимате.

Сегодня ведется проектирование третьей ячейки площадью 17,5 гектар. Строительно-монтажные работы планируется начать в 2025 году.

На вопрос, когда в Астане заработает раздельный сбор мусора, в акимате ответили, что на сегодняшний день ведется разработка Программы по управлению коммунальными отходами в Астане на 2025-2029 годы. В рамках этой программы предусмотрены направления по привлечению инвестиций и других финансовых инструментов.