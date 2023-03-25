Рост проявлений лжетерроризма в Казахстане отметил глава КНБ

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В Астане под председательством руководителя Антитеррористического центра — председателя Комитета национальной безопасности РК Ермека Сагимбаева состоялось очередное заседание центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мероприятии приняли участие руководители госорганов, входящих в состав АТЦ, а также Генеральной прокуратуры.

Ермек Сагимбаев отметил, что в последнее время в Казахстане произошел значительный рост проявлений так называемого "лжетерроризма", количество которых по сравнению с 2020 годом возросло в три раза.

"Особое внимание акцентировано на преимущественное осуществление анонимных сообщений посредством сети Интернет. В целях совершенствования мер противодействия подобным фактам, по поручению Администрации Президента РК, разработан и одобрен на заседании межведомственный План мероприятий. На среднесрочную перспективу предусмотрена реализация комплекса системных мер по развитию международного и межведомственного взаимодействия, укрепления материально-технического и кадрового обеспечения, а также совершенствования правовых норм в данной сфере", — отмечают в КНБ.

Дополнительно на заседании рассмотрели вопросы взаимодействия специальных и правоохранительных органов в рамках решения задач оперативно-розыскной деятельности по противодействию терроризму.

Участники совещания подчеркнули необходимость постоянно повышать квалификацию руководителей и должностных лиц, задействованных в проведении оперативных мероприятий, совершенствования механизмов обмена информацией и практическим опытом по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических преступлений.