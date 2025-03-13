В Казахстане продолжается устойчивый рост производства говядины, полностью покрывающий потребности внутреннего рынка. Об этом сообщили в Минсельхозе РК, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам 2024 года производство говядины составило 430 тысяч тонн, что на 7,5% больше, чем в 2023 году. В 2025 году динамика сохраняется: за январь произведено 24,7 тысячи тонн мяса, что на 5,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

"Казахстанская говядина и живой скот экспортируются в восемь стран мира, что свидетельствует о высоком качестве и конкурентоспособности продукции отечественных производителей. Для развития отрасли действует 249 откормочных площадок общей мощностью 380,1 тысячи голов. Согласно проведённому мониторингу, на текущий момент на откорме находится 174,2 тысячи голов крупного рогатого скота, что составляет 45,8% от общей мощности", - сообщили в ведомстве.

Для поддержки сельхозтоваропроизводителей государством осуществляется субсидирование бычков, реализованных на откормочные площадки или на убой в мясоперерабатывающие предприятия. Уже выплачены субсидии на сумму 6,4 миллиарда тенге, что охватывает 130 тысяч голов КРС. Размер субсидий составляет 200 тенге за килограмм живого веса.