На круглом столе по налоговым изменениям в Мажилисе разработчики проекта Налогового кодекса рассказали об ожидаемых результатах налоговой реформы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы понимаем, что налоговая реформа — это вопрос, который волнует каждого предпринимателя и гражданина. Поэтому вся работа проводится открыто и профессионально. Необходимо проводить налоговую реформу, потому что существующий уровень налоговых поступлений в Казахстане крайне низок", – отметил первый вице-министр Азамат Амрин.

По данным Всемирного банка, доля доходов бюджета к ВВП в Казахстане составляет всего 23%, тогда как в Узбекистане – 29%, в России – 42%, а в развитых странах – выше 50%. Это означает, что мы недополучаем значительные бюджетные ресурсы для финансирования важнейших государственных программ.

Имеется существенная разница между собственными доходами и расходами, которую Казахстан закрывает за счет займов, а также гарантированных и целевых трансфертов.

Несмотря на это, дефицит бюджета не превышает допустимый предел и составляет 2,7% к ВВП. Госдолг на сегодняшний день составляет 22,8% к ВВП.

"При этом продолжающееся изъятие средств из Национального фонда угрожает его истощением уже к 2035 году. Мы не можем позволить себе проедать средства будущих поколений. Рост налоговых поступлений позволит ограничить изъятия из Нацфонда и снизить зависимость от госдолга", – отмечает он.

По его словам, основная часть расходов бюджета – 37% в 2024 году и с планируемым увеличением до 44,7% к 2026 году приходится на социальные расходы. Это соцобеспечение граждан, здравоохранение, школы, детские сады и бесплатное образование в вузах, туризм и спорт.

Расходы на реальный сектор развития экономики, куда входят меры господдержки бизнеса, строительство республиканских дорог, экология, водные ресурсы и проекты, дающие высокую добавленные стоимость, рабочие места и доходы в бюджет составляют всего 8-9%. В развитых странах расходы на реальный сектор экономики составляют 25% госбюджета.

"Государство во всех странах является одним из основных инвесторов в экономику. Например, доля инвестиции Казахстана к ВВП 2,5%. Это относительно ниже по сравнению со странами ОЭСР, а также СНГ. Эти инвестиции должны постоянно расти", – аргументиролвал вице-министр.

Как отметил Азамат Амрин, госинвестиции в экономику – это сигнал для прочих инвесторов: если государство само не инвестирует, то естественно и остальные инвесторы не будут вкладывать деньги.