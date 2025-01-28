Рост локализации и новые заводы: Казахстан ставит приоритет на развитие собственного производства
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В 2024 году Правительство Казахстана сделало приоритетом поддержку отечественных товаропроизводителей, передаёт BaigeNews.kz. Об этом рассказал Премьер-министр Олжас Бектенов.
В 3 раза – до 4,5 тыс. наименований – увеличен перечень товарных позиций, приобретаемых у казахстанских производителей. В рамках регулируемых закупок заключены долгосрочные и оффтейк-контракты на 1 трлн тенге.
В свою очередь, производители принимают обязательства по технологической модернизации предприятий, повышению качества производимой продукции, улучшению условий труда, углублению локализации. Например, автопроизводители обязались увеличить локализацию на треть в текущем году, и еще наполовину к 2027 году.
Премьер назвал важным решение о прекращении субсидирования импортных тракторов и комбайнов. Это способствовало росту заказов на продукцию казахстанских заводов.
Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.
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