С 27 апреля по 3 мая в Астане проходит Неделя иммунизации, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили на брифинге в Службе коммуникаций, все прививочные кабинеты поликлиник столицы работают с 08:00 до 17:00. Вакцинация проводится бесплатно — вне зависимости от регистрации по месту жительства.

Главный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева подчеркнула, что безопасность вакцин в Казахстане строго контролируется: с 2013 года каждая партия проходит государственную регистрацию и сертификацию.

Тем не менее, в столице отмечается рост числа случаев вакциноуправляемых инфекций. В первом квартале 2025 года зафиксировано 149 случаев кори, 65 — гепатита А и 49 — коклюша. Особенно тревожит, что 84% заболевших корью — это дети до 14 лет, большинство из которых не были привиты или не завершили курс вакцинации.

"Иммунизация — это не только право, но и обязанность каждого. Только высокий уровень охвата прививками позволит избежать распространения опасных заболеваний", — отметила Шагалтаева.

Коклюш в Астане регистрируется в 4,4 раза чаще, чем в среднем по стране, а по гепатиту А отмечается рост — в 2024 году выявлено 196 случаев против 175 годом ранее. Врачи связывают это с падением охвата плановой вакцинацией среди маленьких детей.

Специалисты напоминают: вакцинация остаётся единственным эффективным способом профилактики таких заболеваний, как дифтерия, полиомиелит, корь, пневмококковая и гемофильная инфекции. Чем выше уровень коллективного иммунитета, тем меньше риск эпидемий.