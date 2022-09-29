Рост количества осуждённых предпринимателей зафиксирован по 118 статьям УК РК

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В Уголовном кодексе РК есть много статей задевающих предприниматалей. Об этом рассказал уполномоченный по правам предпринимателей Рустам Журсунов, передает BaigeNews.kz.

"Как говорил Марк Твен, есть ложь, наглая ложь и статистика. От качества достоверных данных зависит не только общая картина, но и судьба каждого человека. Традиционно при оценке вовлечения бизнеса в уголовный процесс анализ проводится по 34 составам УК, которые изложены в восьмой главе. Именно на них делается упор, и, соответственно, есть положительные результаты", - заявил спикер на встрече с бизнесменами в Генпрокуратуре.

В частности, с 2015 по 2020 год в шесть раз сократилась регистрация уголовных дел в сфере экономики по этим статьям. По его словам, при этом в Уголовном кодексе есть еще 84 статьи, которые не в меньшей степени задевают предпринимателей.

"В итоге у нас 118 статей по бизнесу. К ним можно отнести, например, "злоупотребление полномочиями" в коммерческих организациях (ст. 250), "недоброкачественное строительство" (ст. 278), "присвоение чужого имущества" (ст. 189) и другие", - отметил Журсунов.

По этим 118 статьям, отмечает спикер, идёт тенденция ежегодного роста уголовных дел и осуждённых лиц. Так, в 2020 году зафиксировано 51,3 тысячи преступлений и 3,9 тысячи осужденных лиц. В 2021 году стало 58,5 тысячи преступлений и 5,1 тысячи осужденных лиц. Рост составил 14 и 30 процентов соответственно.