Инфляция в Казахстане в марте ускорилась до 10% в годовом выражении. По данным официальной статистики, рост зафиксирован в 16 регионах страны, замедление — только в четырёх, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.

Самый высокий уровень инфляции наблюдается в Астане — 13,3%. Основной вклад в рост цен внесло подорожание продовольственных и непродовольственных товаров, а также платных услуг.

Продовольственные товары подорожали в среднем на 7,6% по сравнению с мартом прошлого года (в феврале — 6,5%). Лидером по росту стала Акмолинская область (10,6%), а наименьшие темпы отмечены в Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях (по 6,3%).

Непродовольственные товары выросли в цене на 9,1% (в феврале — 8,7%). Максимальный скачок зафиксирован в Туркестанской области (15,2%), минимальный — в Алматинской области (5,8%).

Платные услуги подорожали на 14,3% (против 14,1% в феврале). Особенно резкий рост отмечен в Западно-Казахстанской области — 19,1%, в то время как в Павлодарской области цены выросли лишь на 7,2%.

Мартовская месячная инфляция по стране составила 1,3%.