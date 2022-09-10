Рост инфляции, "длинные" деньги и регулирование с чистого листа. Что предлагает бизнес?

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Нехватка кредитных ресурсов в Казахстане стала серьезной проблемой для малого и среднего бизнеса, который недофинансирован на сумму около 42 миллиардов долларов. Однако при этом в банках имеется многотриллионные ликвидные средства, не работающие на экономику. Такой тезис был озвучен в Послании Президента РК 1 сентября 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку РК, Агентству по финрегулированию, правительству найти такое решение, которое бы обеспечило доступность и стабильность кредитования для реального сектора экономики.

"С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются", – отметил глава государства.

В НПП "Атамекен" отмечают, что эта проблема носит системный характер для МСБ. В настоящее время бизнес испытывает множество проблем из-за мирового геополитического кризиса. И это оказывает дополнительное давление на отечественных предпринимателей.

"Бизнес особенно нуждается в инвестиционном и оборотном капитале, чтобы не допустить срывы поставок своих товаров и не допустить, чтобы производство было остановлено", – отметил управляющий директор департамента финсектора НПП "Атамекен" Рустен Байтеленов.

Сегодня мы наблюдаем рост инфляции, вследствие чего монетарные власти повышают базовую ставку до 14,5 проента, что оказывает влияние на финансирование бизнеса. Оно становится недоступным и дорогим.

Рустен Байтеленов отметил, что на первое августа 2022 года кредиты для экономики РК достигли более 20 триллионов тенге. Юридические лица взяли кредиты на 8 трлн тенге, что составляет 39 процентов от общего объема кредитов. Между тем, в аналогичный период прошлого года эта цифра составила 45 процентов.

В тоже время, бизнес нуждается в "длинных" деньгах. Недостаток "длинных" денег для МСБ сказывается на инвестициях в основной капитал и промышленное оборудование. С января по июнь 2022 года доля долгосрочных займов юрлицам составила всего 15 процентов, хотя ранее составляла 24 процента – снижение произошло на 9 процентов.

"В 2022 году нехватка бюджетных средств особенно сказывается на субсидировании и гарантировании в рамках госпрограмм. Проблему мы обсуждали с правительством. В итоге республиканской бюджетной комиссией в апреле этого года было одобрено финансирование на 103,6 миллиарда тенге на субсидии и гарантии. Но понятно, что такое льготное финансирование за счет бюджета полностью проблемы бизнеса не решит", - продолжил он.

Значит, нужна доступная и эффективно действующая система финансирования. Это и рыночное финансирование – через пруденциальные регулирование, и обеспечение стабильных кредитов, и гарантирование в рамках национальных проектов, а также более расширенные микрокредиты и для мелких предпринимателей, и для микропредпринимателей. Кроме того, необходимо развивать дополнительные инструменты для финансирования бизнеса.

"В настояшее время наиболее востребованными для бизнеса являются являются программы "Дорожная карта бизнеса – 2025" (Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы) и "Экономика простых вещей". За девять месяцев 2022 года в рамках программы "ДКБ-2025" просубсидировано 8 248 проектов на общую сумму кредитов 345,99 миллиарда тенге. При этом, объем выплаченных субсидий составил 75,5 миллиарда тенге (с 2010 года выплачено более 480 миллиардов тенге субсидий)", - проинформировал Байтеленов.

По проектам гарантирования поддержку получили 8 504 проекта на сумму 162,7 миллиарда тенге. Сумма гарантий составила 84,8 миллиарда тенге.

Однако льготное финансирование за счет бюджетных средств не может в полной мере обеспечить всю потребность на реализацию бизнес-проектов. Отношение получателей субсидий к общему числу действующих субъектов МСБ составляет менее 5 процентов. Поэтому необходимо формирование доступной и эффективной системы рыночного финансирования.

"В связи с этим Президент страны поручил Национальному банку, Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и правительству найти решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора. Следует совершенствовать регуляторные меры для стимулирования кредитования бизнеса, требования к залоговой политике за счет повышения коэффициентов ликвидности, в том числе по товарам в обороте", – добавил спикер.

Альтернативные инструменты финансирования также имеют свои преимущества перед традиционными источниками финансирования в виде банковских кредитов. Это создание условий для вовлечения микрофинансовых организаций в кредитование микро- и малого бизнеса, а также развитие фондового рынка, с помощью которого можно решать вопросы секьюритизации, управления рисками финансовой системы и формирования инвесторской базы.

"Помимо банковского кредитования необходимо максимальное использование потенциала инструмента финансового лизинга. Износ основных средств у отечественных предприятий требует постоянного обновления и модернизации основных фондов. Решение данной проблемы возможно достичь за счет расширения и качественного обновления механизмов лизинговых услуг. Для этого необходимо решать вопрос фондирования частных лизинговых компаний и вовлекать их к участию в госпрограммах", – считает он.

По словам Байтеленова, НПП "Атамекен" предлагает усилить институт гарантирования займов. В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы имеется успешный опыт применения фондом "Даму" портфельного субсидирования части ставки вознаграждения и частичного гарантирования по кредитам/микрокредитам субъектов малого и микробизнеса. С 2021 года банки обеспечили автоматизацию предоставления кредитов для микро- и малого бизнеса до 20 млн тенге под гарантию фонда "Даму". Заемщики получают финансирование в онлайн-формате в короткие сроки.

"Учитывая положительный опыт портфельного гарантирования, предлагается увеличить сумму гарантирования до 100 миллионов тенге, в том числе на проекты субъектов среднего предпринимательства. Также предлагается распространить опыт портфельного гарантирования на другие программы гарантирования фонда "Даму" с автоматизацией процесса выпуска гарантий по проектам до 100 млн тенге на основании положительного решения уполномоченного органа банка. Это позволит ускорить финансирование проектов и охватить большую часть субъектов МСБ", – подытожил спикер.

Еще одна тема, которой коснулся глава государства в своем послании – регулирование с чистого листа. Эта реформа была объявлена президентом еще в послании 2020 года. Однако до сих пор не претворена. Она предполагает, что регулирование деятельности предпринимателей должно быть пересмотрено. Абсурдные, устаревшие, не эффективные требования должны быть исключены.

Государственное регулирование бизнеса должно иметь место лишь тогда, когда не возникает риска для жизни или здоровья людей в сфере экологии, правопорядка и нравственности.

"Любые требования к бизнесу должны быть понятными, исполнимыми, без двоякого толкования, удобными и необременительными. Уровень жесткости госрегулирования будет зависеть от уровня риска. Это будет единая база, содержащая исчерпывающий перечень всех требований к бизнесу. Она также позволит предпринимателю ознакомиться со всей правовой базой ведения бизнеса. Пересмотр требований начат с тех отраслей, где работает больше всего предпринимателей – более 60 процентов от общего числа. Это торговля, сельское хозяйство, общепит, транспорт", – отметил зампредседателя правления НПП "Атамекен" Ербол Устемиров.

В Предпринимательском кодексе закреплены семь базовых условий, которым должны соответствовать все требования.

Правила игры определены.

Правительством утвержден план, по которому все госорганы формулируют перечень всех регуляторных актов, которые содержат хоть какие-то требования к бизнесу, и чиновники будут рассматривать, насколько эти требования соответствуют базовым условиям.

"В базовых условиях прописано, что требования должны быть исполняемыми, рациональными, последовательными, должны отвечать требованиям равенства субъектов предпринимательства", - добавил спикер.

По его словам, в самом начале инициирования реформы ни один госорган не мог сказать о том, сколько у него есть требований к предпринимателям.

"Мы анализировали систему проверок. В большинстве своем госорганы проверяли одних и тех же предпринимателей, у них отсутствовала система регулирование контроля своей же деятельности. Пример: предприниматель хочет заняться бизнесом и приходит в госорган. Он спрашивает у чиновника, "какие у вас требования". Но исчерпывающего перечня госорган дать не может. Грубо говоря, могло произойти так: "вот тебе пять требований", а через полгода они находили шестой нормативный акт, приходили к предпринимателю и говорили "а вот по этому акту я тебя и накажу штрафом". Чтобы этого не происходило, мы ввели новый инструментарий, который называется Реестр обязательных требований. С 1 января 2023 года вступает в силу норма "регуляторная гильотина". Если госорган не включил в реестр обязательных требований все свои регуляторные акты, то соответственно, он эти требования проверять не сможет, исполнения требовать не сможет и к административной ответственности привлекать тоже не сможет", - добавил Устемиров.

Если говорить о требованиях к бизнесу, то порой по отдельным сферам доходит до 10 тысяч требований.