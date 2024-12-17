Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) продолжает показывать устойчивый рост, что подтверждается увеличением пропускной способности до 6 млн тонн в год, включая 100 тыс. ДФЭ контейнерных перевозок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение правительства РК.

За 11 месяцев 2024 года объем перевозок грузов увеличился на 63%, достигнув 4,1 млн тонн, а контейнерные перевозки выросли в 2,6 раза, составив 50,5 тыс. ДФЭ, что является важным показателем роста.

В 2024 году также был запущен Координационный центр Транскаспийского транспортного коридора, который направлен на развитие инфраструктуры и расширение функционала маршрута. Новая платформа будет работать над повышением конкурентоспособности ТМТМ, позволяя сократить сроки доставки между Европой и Азией до 15 дней. В проект активно вовлечены ключевые страны и компании, такие как Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция, Китай и многие другие, что подчеркивает важность ТМТМ для глобальной торговли.

Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры, направленной на увеличение пропускной способности и улучшение качества обслуживания.

Ранее сообщалось, что итоги в сфере энергетической инфраструктуры подвели в Правительстве.