В своем выступлении премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что правительство продолжает реализацию стратегических задач, обозначенных в предвыборной программе Президента, посланиях и других программных документах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава кабмина отметил, что приоритетами работы правительства остается обеспечение качественного экономического роста и повышение благосостояния граждан. Тесно взаимодействуя с депутатским корпусом, были разработаны и приняты ряд важных законов, направленных на дальнейшее развитие страны.

"В прошедшем году рост экономики составил 4,8%. Высокая динамика достигнута в сельском хозяйстве 13,7%, строительстве - 13,1%, торговле - 9,1%, транспорте - 8,5%. Объем обрабатывающей промышленности увеличился на 5,9%. В то же время добыча нефти снизилось на 2 миллиона 400 тысяч тонн. Это произошло из-за обязательств страны в рамках Опек плюс, а также капитальных ремонтов на крупных месторождениях", - сказал Олжас Бектенов.

Отмечено, что за статистическими показателями роста экономики страны стоят конкретные результаты.

Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.