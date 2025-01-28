Рост экономики Казахстана в 2024 году составил 4,8%
Об основных результатах работы правительства по итогам 2024 года доложил премьер-министр Олжас Бектенов.
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В своем выступлении премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что правительство продолжает реализацию стратегических задач, обозначенных в предвыборной программе Президента, посланиях и других программных документах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Глава кабмина отметил, что приоритетами работы правительства остается обеспечение качественного экономического роста и повышение благосостояния граждан. Тесно взаимодействуя с депутатским корпусом, были разработаны и приняты ряд важных законов, направленных на дальнейшее развитие страны.
"В прошедшем году рост экономики составил 4,8%. Высокая динамика достигнута в сельском хозяйстве 13,7%, строительстве - 13,1%, торговле - 9,1%, транспорте - 8,5%. Объем обрабатывающей промышленности увеличился на 5,9%. В то же время добыча нефти снизилось на 2 миллиона 400 тысяч тонн. Это произошло из-за обязательств страны в рамках Опек плюс, а также капитальных ремонтов на крупных месторождениях", - сказал Олжас Бектенов.
Отмечено, что за статистическими показателями роста экономики страны стоят конкретные результаты.
Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.
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