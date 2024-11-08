Рост экономики Алматы по итогам года ожидается на уровне 5,5%

За январь-сентябрь 2024 года краткосрочный экономический индикатор города Алматы ускорился до 104,1%. Об этом сообщили в городском управлении экономики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса.

"В первом полугодии ВРП Алматы вырос на 3,5% (по Казахстану – на 3,2%). Драйверами роста экономики стали транспорт (+21,6%) и строительство (+11%). По итогам 9 месяцев 2024 года восстанавливаются темпы роста производства пищевой промышленности. Индекс производства продуктов питания вырос с 84,6% (январь 2024 г.) до 89,3%, напитков – с 56,9% (январь 2024 г.) до 91,3%", - отметили в управлении экономики.

Вместе с тем в сентябре индекс деловой активности увеличился до 53,4%.

В целом по итогам 2024 года рост экономики Алматы ожидается на уровне 5,5%, в 2025 году прогнозируется на уровне 6,4%.