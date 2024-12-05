Рост доллара, активы олигархов, Новый год: Обзор BaigeNews

Грозит ли казахстанской экономике дефолт? Правительство представило свое видение сдерживания цен на продукты и услуги. Пока внутри страны думают, как сохранить деньги граждан, за рубежом искать незаконно выведенные из страны активы Казахстану поможет Интерпол. Непростые времена и у братьев наших меньших. Кто убил народного любимца – пса по кличке Пшон? Аким Атырауской области прокомментировал резонансный случай. И кто отстреливает собак в разных регионах? Подробности главных новостей недели смотрите в дайджесте BaigeNews.kz.