Рост доллара, активы олигархов, Новый год: Обзор BaigeNews
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
126Фото: BaigeNews.kz
Грозит ли казахстанской экономике дефолт? Правительство представило свое видение сдерживания цен на продукты и услуги. Пока внутри страны думают, как сохранить деньги граждан, за рубежом искать незаконно выведенные из страны активы Казахстану поможет Интерпол. Непростые времена и у братьев наших меньших. Кто убил народного любимца – пса по кличке Пшон? Аким Атырауской области прокомментировал резонансный случай. И кто отстреливает собак в разных регионах? Подробности главных новостей недели смотрите в дайджесте BaigeNews.kz.