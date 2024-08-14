Рост числа магнитных бурь объяснила синоптик

На Земле бушует сильная магнитная буря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Общественную службу новостей.

По мнению специалистов, буря силой уровня G3 может привести к проблемам с энергетическими системами: ложным тревогам в предохранительных системах и перегреву масляных трансформаторов.Также возможны сбои в спутниковой и радиосвязи, а в средних широтах можно наблюдать полярные сияния.

Главный метеоролог Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в последнее время таких событий стало больше.

"Внутри Солнца существуют какие-то процессы, которые вызывают выбросы солнечной энергии, последствия которых приводят к возмущению магнитного поля земли, что и вызывает бури. У Солнца есть свои естественные циклы — одиннадцатилетний, двадцатидвухлетний цикл. Когда его активность нарастает, то подобное случается чаще. Это определяется астрономическими законами. Внутри нашего светила существуют какие-то процессы, какие – я не знаю, но они вызывают выбросы солнечной энергии, последствия которых приводят к возмущению магнитного поля земли, что и вызывает бури", – пояснила она.

Позднякова уточнила, что и у магнитных бурь тоже есть определённая цикличность.

"Были периоды, когда у нас были очень частые магнитные бури, не исключено, что причинами сильной солнечной активности могли быть и другие явления. Сейчас мы вступаем в период большой активности Солнца, для которой характерны более длительные периоды изменчивости", – указала метеоролог.

Татьяна Позднякова также пояснила, что Солнце, как это и было предсказано в 2024-2025 годах, будет на пике своей активности, что приведёт к возмущению магнитного поля.