  • 18 Февраля, 19:13
  • BAIGENEWS

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде длились 4,5 часа

Москва и Вашингтон договорились учитывать интересы друг друга.

Сегодня, 17:45
АВТОР
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пресс-служба МИД РФ Сегодня, 17:45
Сегодня, 17:45
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Фото: пресс-служба МИД РФ

Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли "неплохо", заявил журналистам после встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По его словам, состоялся серьезный разговор по всем вопросам. Переговоры длились четыре с половиной часа.

Ушаков отметил, что отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время.

Также помощник главы государства отметил, что Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы обе стороны. Также по его словам, стороны договорились учитывать интересы друг друга. Он подчеркнул, что две великие страны не могут не общаться друг с другом.

Что касается конкретной даты встречи Путина и Трампа, то ее пока назвать трудно. В то же время она вряд ли состоится на следующей неделе, как о том ранее писали многие СМИ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что договорённости на переговорах без Украины не будут признаны.

Экс-президент США Дональд Трамп в свою очередь говорил, что "очень скоро" может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения прекращения войны.

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