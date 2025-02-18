Российско-американские переговоры в Эр-Рияде длились 4,5 часа
Москва и Вашингтон договорились учитывать интересы друг друга.
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Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли "неплохо", заявил журналистам после встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
По его словам, состоялся серьезный разговор по всем вопросам. Переговоры длились четыре с половиной часа.
Ушаков отметил, что отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время.
Также помощник главы государства отметил, что Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы обе стороны. Также по его словам, стороны договорились учитывать интересы друг друга. Он подчеркнул, что две великие страны не могут не общаться друг с другом.
Что касается конкретной даты встречи Путина и Трампа, то ее пока назвать трудно. В то же время она вряд ли состоится на следующей неделе, как о том ранее писали многие СМИ.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что договорённости на переговорах без Украины не будут признаны.
Экс-президент США Дональд Трамп в свою очередь говорил, что "очень скоро" может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения прекращения войны.
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