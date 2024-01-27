Российский теннисист из ТОП-50 перешёл под флаг Казахстана

23-летний российский теннисист Александр Шевченко, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, будет выступать за Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"Буду с большой гордостью выступать за Казахстан. Надеюсь, я буду приносить болельщикам удовольствие от своей игры. И конечно, жду не дождусь этого момента. Эта страна в меня поверила и я буду стараться сделать всё, чтобы это была не просто так", — заявил Александр на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Tennis Federation • Almaty Open (@ktf.kz)

Примечательно, что Шевченко прошлый сезон начал за пределами ТОП-150, но по итогам 2023 года вошёл в число 50 лучших теннисистов мира. Во французском Меце Александр добрался до своего первого финала на уровне ATP. За карьеру Шевченко также выиграл три "челленджера".

До своей смены спортивного гражданства Александр считался шестой ракеткой России. С десяти лет спортсмен живёт в Австрии. Буквально в декабре он женился на российской теннисистке Анастасии Потаповой.

В Казахстане Шевченко станет второй ракеткой страны среди мужчин. На первом месте остаётся Александр Бублик, который занимает 27 место в рейтинге ATP.