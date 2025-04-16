Российский рэп-музыкант восхитился чистотой Астаны
Мот поблагодарил астанчан за гостеприимство.
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Российский рэп-музыкант Матвей Мельников, более известный как Мот, восхитился чистотой и красотой Астаны. О своих впечатлениях он рассказал во время концерта в столице Казахстана 16 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.
Музыкант вспомнил, как в прошлом году, приезжая в Астану с концертом, восхищался чистотой и красотой города.
"Прошёл год и вот я снова здесь. Казалось, что красивее и чище город уже не может стать. Но каждый раз приезжаешь, он всё больше и становится всё лучше. Астана стала ещё краше. Я это вижу своими глазами. Это чувствуется в атмосфере, в людях, в улицах. Ваш город – живой. Он растёт, он дышит, он развивается", – сказал рэпер со сцены.
Мот поблагодарил астанчан за гостеприимство.
Напомним, в прошлом году музыкант со сцены поддержал экологическую акцию "Таза Казахстан", призвав своих поклонников оставить чистым зал после концерта.
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