Российский рэп-музыкант Матвей Мельников, более известный как Мот, восхитился чистотой и красотой Астаны. О своих впечатлениях он рассказал во время концерта в столице Казахстана 16 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Музыкант вспомнил, как в прошлом году, приезжая в Астану с концертом, восхищался чистотой и красотой города.

"Прошёл год и вот я снова здесь. Казалось, что красивее и чище город уже не может стать. Но каждый раз приезжаешь, он всё больше и становится всё лучше. Астана стала ещё краше. Я это вижу своими глазами. Это чувствуется в атмосфере, в людях, в улицах. Ваш город – живой. Он растёт, он дышит, он развивается", – сказал рэпер со сцены.

Мот поблагодарил астанчан за гостеприимство.

Напомним, в прошлом году музыкант со сцены поддержал экологическую акцию "Таза Казахстан", призвав своих поклонников оставить чистым зал после концерта.