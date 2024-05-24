Максим Фадеев анонсировал песню в память о Салтанат Нукеновой
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Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев, анонсировал новую песню под названием "Salta". Трек выйдет 31 мая. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает BaigeNews.kz.
"SALTA. 31.05. Пусть она живет дальше. В музыке", — написал Фадеев под тизером трека в своей группе.
СМИ предполагают, что композиция может быть посвящена Салтанат Нукеновой.
Стоит отметить, что ранее в соцсетях Фадеев высказывался о суде по делу Нукеновой и Бишимбаева. Композитор призвала женщин, подвергающихся домашнему насилию, бежать от своих мучителей.
"Прочитал о чудовищной истории убийства экс-министром своей жены в Казахстане в публичном месте… Посмотрел видео из зала суда, спокойное и невозмутимое лицо подсудимого, который объясняет, что жертва "виновата сама", вызвало у меня шок. И я подумал о том, насколько же часто домашнее насилие в семьях заканчивается смертью. В нашей стране оно по-прежнему декриминализировано", — написал Фадеев в соцсетях.
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