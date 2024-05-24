Максим Фадеев анонсировал песню в память о Салтанат Нукеновой

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев, анонсировал новую песню под названием "Salta". Трек выйдет 31 мая. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает BaigeNews.kz.

"SALTA. 31.05. Пусть она живет дальше. В музыке", — написал Фадеев под тизером трека в своей группе.

СМИ предполагают, что композиция может быть посвящена Салтанат Нукеновой.

Стоит отметить, что ранее в соцсетях Фадеев высказывался о суде по делу Нукеновой и Бишимбаева. Композитор призвала женщин, подвергающихся домашнему насилию, бежать от своих мучителей.