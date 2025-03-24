Российский спортивный портал "Чемпионат" разместил аналитический материал, в котором казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов назван одним из главных претендентов на титул в полусреднем весе, оставив позади действующего чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению авторов материала, переход Махачева в новую весовую категорию сейчас маловероятен, а идеальный момент для этого был упущен. Если бы британец Леон Эдвардс в свое время выиграл бой против Белала Мухаммада, то Махачев получил бы возможность побороться за статус двойного чемпиона. Однако после победы Мухаммада этот вариант отпал.

В настоящий момент ситуация в полусреднем весе складывается не в пользу российского бойца. Уже назначен титульный бой между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой, а также есть сразу несколько серьезных претендентов на пояс. Среди них – Шавкат Рахмонов, который занимает вторую строчку рейтинга и имеет рекорд 7-0 в UFC. Казахстанец уже получил устное обещание от руководства организации, что станет следующим претендентом на титульный бой после схватки Мухаммада и Делла Маддалены.

Кроме Рахмонова, на титул также претендуют Шон Брэди, Иан Гарри и Хоакин Бакли. В условиях такой плотной конкуренции у Ислама Махачева практически не остается шансов пробиться в этот дивизион и получить титульный шанс в ближайшее время.

К тому же в легком весе у него накопилось множество потенциальных соперников: Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра, Арман Царукян и Илия Топурия. В UFC, по словам Даны Уайта, заинтересованы в организации крупных боев, а поединок Махачев – Топурия выглядит именно таким. Это также снижает вероятность того, что Ислам в ближайшее время сменит весовую категорию.

Тем не менее, сам Махачев нацелен на завоевание второго пояса и уверен, что сделает это в будущем: