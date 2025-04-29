Руководителя отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрея Грозина, прилетевшего по делам в Астану, развернули в аэропорту, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе института сообщили, что по приглашению Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Андрей Грозин должен был 28 апреля выступить в столице Казахстана на мероприятии, посвященном теме "Инвентаризация проблем в российско-казахстанских отношениях" и 29 апреля на круглом столе на тему "Россия — Казахстан: динамика взаимодействия в сферах безопасности и гуманитарного сотрудничества".

Однако 27 апреля на паспортном контроле в Астане "ему отказали во въезде в Республику Казахстан".

В МИД Казахстана редакции BaigeNews.kz сообщили, что за пересечение границы гражданами они не отвечают. В миграционной полиции на запрос пока не ответили.