Российский историк не смог въехать в Казахстан
Он планировал выступить на двух мероприятиях.
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Руководителя отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрея Грозина, прилетевшего по делам в Астану, развернули в аэропорту, передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-службе института сообщили, что по приглашению Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Андрей Грозин должен был 28 апреля выступить в столице Казахстана на мероприятии, посвященном теме "Инвентаризация проблем в российско-казахстанских отношениях" и 29 апреля на круглом столе на тему "Россия — Казахстан: динамика взаимодействия в сферах безопасности и гуманитарного сотрудничества".
Однако 27 апреля на паспортном контроле в Астане "ему отказали во въезде в Республику Казахстан".
В МИД Казахстана редакции BaigeNews.kz сообщили, что за пересечение границы гражданами они не отвечают. В миграционной полиции на запрос пока не ответили.
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