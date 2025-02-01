Этнический казах из России, левый защитник московского "Торпедо" Исламжан Насыров рассказал Legalbet.kz о возможной смене гражданства, передаёт BaigeNews.kz.

"Собираюсь покинуть "Торпедо" этой зимой. В поиске. Думаю и Казахстан рассмотреть. Но пока никто оттуда ничего не предлагал. Если там всё пойдёт, хорошо отыграю сезон, заинтересуется сборная, думаю, можно будет и гражданство взять", - заявил Насыров.