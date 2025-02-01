Российский футболист готов отказаться от паспорта ради сборной Казахстана
Спортсмен рассматривает переезд из России.
Сегодня, 03:20
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Сегодня, 03:20Сегодня, 03:20
117Фото: ©ФК "Тюмень"
Этнический казах из России, левый защитник московского "Торпедо" Исламжан Насыров рассказал Legalbet.kz о возможной смене гражданства, передаёт BaigeNews.kz.
"Собираюсь покинуть "Торпедо" этой зимой. В поиске. Думаю и Казахстан рассмотреть. Но пока никто оттуда ничего не предлагал. Если там всё пойдёт, хорошо отыграю сезон, заинтересуется сборная, думаю, можно будет и гражданство взять", - заявил Насыров.
26-летний Насыров - уроженец российского села Лужки Оренбургской области, обучался в академии новотроицкой "Носты".
Играл за екатеринбургский "Урал", "Оренбург", "Тюмень", тульский "Арсенал", московскую "Родину". С лета 2024-го - футболист "Торпедо".
В нынешнем сезоне провёл три матча.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Насырова в 200 тысяч евро.
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