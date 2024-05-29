Александр Кержаков стал главным тренером ФК "Кайрат"

Футбольный клуб "Кайрат" объявляет о подписании контракта с 41-летним специалистом Александром Кержаковым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на футбольный клуб.

Кержаков Александр Анатольевич – лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), санкт-петербургского "Зенита" (161 гол) и сборной России (30 голов).

Будучи игроком, помимо "Зенита", выступал за испанскую "Севилью", швейцарский "Цюрих" и московское "Динамо". Обладатель Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, Кубка Швейцарии. Трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка, дважды Суперкубка страны, а также Кубка Премьер-лиги.

Александр начал тренерскую карьеру в 2017 году в Академии ФК "Зенит". С 2018 по 2020 годы тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Также тренировал российские футбольные клубы "Томь" и "Нижний Новгород", кипрский "Кармиотисса" и сербский "Спартак" Суботица.

В этом году Кержаков прошёл стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере".