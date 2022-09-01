Российским школьникам запретили использовать телефоны на уроках

Российским школьникам с нового учебного года запрещено использовать мобильные телефоны на уроках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СМИ.

Соответствующая норма прописана в новых санитарных правилах, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.

"У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", - отметил он.

Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации ученики, чтобы позвонить родителям, должны будут обратиться к учителю.

Кравцов отметил, что использование мобильных телефонов негативно влияет на здоровье детей.