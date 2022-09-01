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BaigeNews.kz / Артем Чурсинов Сегодня, 02:35
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Фото: BaigeNews.kz / Артем Чурсинов

Российским школьникам запретили использовать телефоны на уроках

 
Российским школьникам с нового учебного года запрещено использовать мобильные телефоны на уроках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СМИ.
 
Соответствующая норма прописана в новых санитарных правилах, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании. 
"У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", - отметил он.
 
Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации ученики, чтобы позвонить родителям, должны будут обратиться к учителю. 
 
Кравцов отметил, что использование мобильных телефонов негативно влияет на здоровье детей.



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#школа #образование #школьники #Россия #телефон #Мобильная связь
Сегодня, 02:35
34
Журналист

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