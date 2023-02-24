Российских туристов спасли из снежного плена акмолинские полицейские

Фото: Алтапресс

45 туристов из России попали в снежный плен в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

24 февраля командиру четвёртого взвода батальона патрульной полиции Ерлану Дарбаеву и инспектору Санжару Кожегулову поступил вызов о том, что на автодороге Жаксы – Есиль - Бузулук в колонне стоит автобус с 45 туристами.

Выяснилось, что автобус, принадлежащий туристической фирме Челябинска. 45 граждан РФ направлялись в Астану из Костаная, но из-за непогоды транспортное средство осталось на заснеженной трассе.

Полицейский экипаж сопроводил автобус до ближайшего кафе, чтобы туристы смогли поесть, а затем разместили в пункте обогрева в городе Есиле.

Иностранцы поблагодарили полицейских.