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Алтапресс Сегодня, 17:40
227
Сегодня, 17:40
227
Фото: Алтапресс

Российских туристов спасли из снежного плена акмолинские полицейские

45 туристов из России попали в снежный плен в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

24 февраля командиру четвёртого взвода батальона патрульной полиции Ерлану Дарбаеву и инспектору Санжару Кожегулову поступил вызов о том, что на автодороге Жаксы – Есиль - Бузулук в колонне стоит автобус с 45 туристами.

Выяснилось, что автобус, принадлежащий туристической фирме Челябинска. 45 граждан РФ направлялись в Астану из Костаная, но из-за непогоды транспортное средство осталось на заснеженной трассе. 

Полицейский экипаж сопроводил автобус до ближайшего кафе, чтобы туристы смогли поесть, а затем разместили в пункте обогрева в городе Есиле. 

Иностранцы поблагодарили полицейских.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 17:40
227
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