Российские космонавты приземлились в степях Казахстана

Фото: Роскосмос

Экипаж 67-й длительной экспедиции возвратился с Международной космической станции. Спускаемый аппарат приземлился в районе Жезказгана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Роскосмос.

На корабле на Землю возвратились космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, которые провели на станции 195 суток (с марта 2022 года).

В ходе экспедиции они провели несколько научно-прикладных экспериментов, выполнили пять выходов в открытый космос.

На МКС продолжает полёт экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, астронавтов NASA Челла Линдгрена, Роберта Хайнса, Джессики Уоткинс и Франциско Рубио и астронавта Европейского космического агентства Саманты Кристофоретти.