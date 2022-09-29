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Российские космонавты приземлились в степях Казахстана
Экипаж 67-й длительной экспедиции возвратился с Международной космической станции. Спускаемый аппарат приземлился в районе Жезказгана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Роскосмос.
На корабле на Землю возвратились космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, которые провели на станции 195 суток (с марта 2022 года).
В ходе экспедиции они провели несколько научно-прикладных экспериментов, выполнили пять выходов в открытый космос.
На МКС продолжает полёт экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, астронавтов NASA Челла Линдгрена, Роберта Хайнса, Джессики Уоткинс и Франциско Рубио и астронавта Европейского космического агентства Саманты Кристофоретти.
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