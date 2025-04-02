В России все больше компаний начинают внедрять искусственный интеллект в процессы подбора персонала, что становится настоящей революцией в HR-сфере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru. По информации пресс-службы "Авито Работы", уже 5% компаний системно интегрируют нейросети в ключевые бизнес-процессы, значительно повышая эффективность работы с кадрами.

Изначально ИИ решал отдельные задачи, такие как фильтрация кандидатов и составление предварительных списков. Однако сейчас технологии искусственного интеллекта уже нашли свое место в таких сферах, как ритейл, логистика, телекоммуникации, банки и гостинично-ресторанный бизнес, где требуется регулярный массовый набор сотрудников. Внедрение таких решений в компании, как "Пульс" (группа "Сбер"), "Лаборатория Касперского" и "Яндекс", уже дало свои плоды, отметили в пресс-службе компании.

Особое внимание ИИ-системы уделяют HR-специалистам, помогая существенно сократить время на обработку данных и подбор подходящих кандидатов. Как считают в MTS AI, это не только оптимизирует процесс для работодателей, но и делает трудоустройство более доступным и прозрачным для соискателей.

Компания MTS AI разрабатывает виртуальных HR-агентов, которые будут не только помогать с наймом, но и отвечать за адаптацию и удержание сотрудников, а это, безусловно, позволит сделать процессы в крупных компаниях более быстрыми и эффективными.

Эксперты уверены, что внедрение искусственного интеллекта в подбор персонала — это логичный шаг в развитии HR-технологий. Особенно это актуально для крупных организаций, где требуется обрабатывать тысячи заявок, и для секторов, где необходимы специалисты с редкими компетенциями, добавил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям.

Ранее мы сообщали, что АО "Qazcontent" провело эксперимент по внедрению ИИ в медиапроизводство.