Российские эксперты обсудили Послание Президента народу Казахстана

В Москве в Посольстве РК в РФ состоялся круглый стол, посвященный Посланию Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на посольство.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что изложенные в Послании тезисы имеют предельно прагматичный характер.

По его словам, значимые перемены грядут в целых отраслях, изменятся и сами государственные подходы к таким важнейшим сферам, как демонополизация экономики, межбюджетные отношения, развитие местного самоуправления, решение проблемы вододефицита и многое другое.

Заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей Афонцев позитивно оценил три положения Послания.

"Во-первых, Казахстан отходит от постановки долгосрочных эфемерных целей. Во-вторых, страна своевременно реагирует на новую экономическую географию ввиду изменений направлений товарных потоков и связей с партнерами. В-третьих, сделан акцент на развитии обрабатывающей промышленности. И если мы дальше будем здесь взаимодействовать на экспертном треке, то может получиться много очень интересного с точки зрения рекомендаций и бизнес-решений", – считает ученый.

Проректор РАНХиГС Андрей Марголин поддержал прозвучавшую в Послании задачу ускорить введение прогрессивного налогообложения. По его мнению, для такого шага сегодня созрели предпосылки, и сама постановка вопроса своевременна: в обществе должна быть солидарность.

Главный научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич считает верным курс на фискальную децентрализацию из-за неравномерности развития регионов. Также она дала высокую оценку действиям по повышению минимальной заработной платы: за три года ее размер удвоился.

"У Казахстана сейчас уникальная ситуация: рост экономики сопровождается ростом рождаемости. Это исторический шанс для мощного рывка вперед", – подчеркнула эксперт.

Директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Перская увидела в Послании сформулированную новую модель развития экономики Казахстана, основанную на эффективном использовании конкурентных преимуществ.

"На текущем этапе самая важная задача – это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. То есть страна позиционирует себя субстантивным субъектом международных отношений и будет выстраивать экономическое взаимодействие в соответствии со своими национальными интересами", – отметила Перская.

Президент Фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов признался, что обычно ожидает от подобных документов трех вещей: акцент на проблемах и вызовах, акцент на возможном будущем, акцент на инструментах. По его мнению, в Послании Президента народу Казахстана сделан акцент на инструментах.

"В документе наблюдается концентрация на настоящее, а не идет разговор об образе будущего (часто не очень реалистичного) и ориентации на ретро-утопию", – подчеркнул эксперт.

Участники круглого стола выразили надежду на успешную реализацию поставленных в Послании задач. По их мнению, меры по развитию экономики и социальной сферы позволят в текущих непростых геополитических условиях обеспечить качество жизни и рост социального благополучия граждан.