Российская военная техника повредила газовую трубу в ЗКО
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Информационный штаб акимата ЗКО прокомментировал видео в соцсетях об инциденте с российской военной техникой, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве уточнили, что в социальных сетях активно распространяется видеоролики о прохождении военной техники Вооруженных сил Российской Федерации через посёлок Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области, где одна из машин завела внутрипоселковую газовую трубу.
"По полученным сведениям на территории Бокейординского района расположены две войсковые части РФ. Служба в данных частях проходится вахтовым методом, тем самым российская техника регулярно выезжает и заезжает на данные полигоны по установленным согласно договоренности маршрутам вне населённых пунктов. Однако с связи погодными условиями в виде проливных дождей длящимися в течении недели, что создало бездорожье очередная военная техника в количестве пяти автомашин проехала 20 октября по асфальтированной дороге через поселок Сайхин, при этом одна из автомашин, не рассчитав габариты, задела трубу газопровода, при этом серьезных повреждений и утечки газа не произошло", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время акимат и Бокейординский РОП выясняются обстоятельства, к ответственности привлекут водителя спецтехники.
"Согласно договоренности, сопровождение данной военной техники специальной автомашиной полиции не предусмотрено", — подчеркнули в акимате.
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