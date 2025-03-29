Ученые из Томского государственного университета (ТПУ) и СибГМУ разработали уникальную медицинскую информационную систему, которая способна предсказывать осложнения у пациентов с диабетом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tomsk-news.net. Основанная на передовых алгоритмах искусственного интеллекта, эта система помогает врачам-офтальмологам точно анализировать и прогнозировать патологии сетчатки, связанные с диабетом.

Традиционные методы диагностики могут быть подвержены субъективности, так как результаты анализа часто зависят от опыта врача. Это увеличивает риск ошибок, что особенно опасно при сложных заболеваниях, таких как диабет.

Чтобы устранить этот недостаток, томские ученые предлагают использовать нейросети и машинное обучение. Эти технологии позволяют не только объективно оценить состояние пациента, но и предсказать возможные осложнения, что открывает новые горизонты для более точной и своевременной диагностики.

Прорывная разработка обещает стать важным инструментом в борьбе с диабетической ретинопатией и другими заболеваниями глаз, связанными с диабетом, улучшая качество жизни пациентов и снижая риски необратимых последствий.

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