Российская газета опубликовала статью Токаева
Токаев отметил конструктивный политический диалог на высоком уровне.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В статье "Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства", опубликованной в российской газете "Известия", Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дает оценку казахстанско-российскому партнерству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Наше стратегическое партнерство и союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов", - заявил Глава государства.
По мнению лидера Казахстана, "наши страны, несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества. В основе такого сотрудничества лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог на высоком уровне".
"С Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным мы поддерживаем регулярные контакты, отличающиеся откровенностью, деловитостью и взаимным уважением. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и укреплять истинно дружественный характер отношений между нашими государствами. Только за последний год мы с Президентом России четырежды провели полноформатные переговоры, неоднократно встречались на полях международных мероприятий и беседовали по телефону", - отметил Токаев.
Самое читаемое
- Бизнесмены Шымкента в десятки раз занизили стоимость своих объектов
- Десятки незаконно построенных зданий хотят снести в Алматинской области
- Пассажир ударил женщину в автобусе в Алматы
- Скончался известный казахстанский музыкант Булат Тыныбеков
- Армия здесь ни при чём – мать погибшего в Актобе срочника выступила с заявлением