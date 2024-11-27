Российская газета опубликовала статью Токаева

В статье "Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства", опубликованной в российской газете "Известия", Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дает оценку казахстанско-российскому партнерству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Наше стратегическое партнерство и союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов", - заявил Глава государства.

По мнению лидера Казахстана, "наши страны, несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества. В основе такого сотрудничества лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог на высоком уровне".