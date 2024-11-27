  • 27 Ноября, 03:36
  • BAIGENEWS

Российская газета опубликовала статью Токаева

Токаев отметил конструктивный политический диалог на высоком уровне.

Сегодня, 02:24
АВТОР
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Акорда Сегодня, 02:24
Сегодня, 02:24
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Фото: Акорда

В статье "Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства", опубликованной в российской газете "Известия", Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дает оценку казахстанско-российскому партнерству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Наше стратегическое партнерство и союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов", - заявил Глава государства.

По мнению лидера Казахстана, "наши страны, несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества. В основе такого сотрудничества лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог на высоком уровне".

"С Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным мы поддерживаем регулярные контакты, отличающиеся откровенностью, деловитостью и взаимным уважением. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и укреплять истинно дружественный характер отношений между нашими государствами. Только за последний год мы с Президентом России четырежды провели полноформатные переговоры, неоднократно встречались на полях международных мероприятий и беседовали по телефону", - отметил Токаев.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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