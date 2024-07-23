Самая красивая байкерша России разбилась в Турции

В Турции трагически ушла из жизни известная российская байкерша, известная под именем "МотоТаня", передаёт BaigeNews со ссылкой на euroline.by. Это трагическое событие стало шоком для её поклонников и мотоциклетного сообщества.

"МотоТаня" - это псевдоним Татьяны Озолиной, известной российской байкерши и блогера. Она стала популярной благодаря своим видео о мотоциклах и яркой внешности, которые привлекли множество подписчиков в социальных сетях.



Согласно информации, Татьяна Озолина погибла в результате ДТП на своем мотоцикле недалеко от Миласа, расположенного в провинции Мугла. Во время поездки, в которой она участвовала с двумя другими мотоциклистами, "МотоТаня" потеряла контроль над мотоциклом и врезалась в грузовик. По неподтвержденным сведениям, девушка не дожила до приезда скорой помощи.

По другим данным девушка погибла после столкновения с другим байкером, он в больнице в тяжелом состоянии.



Татьяна Озолина обрела популярность благодаря видеороликам о своих мотоциклетных приключениях, которые она размещала в социальных сетях. В своем Telegram-канале она опубликовала последнюю запись сегодня утром с надписью: "Бодрое измирское утро". На YouTube-канале "МотоТани" количество подписчиков приближается к двум миллионам, а в Telegram-канале ее аудитория насчитывала более 22,5 тысячи человек, а в Инстаграм — 1 миллион. На её аккаунт в TikTok подписано пять миллионов человек.