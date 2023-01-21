Россиянке грозит штраф или выдворение из РК за двойное гражданство

Фото: polisia.kz

Россиянке грозит крупный штраф или выдворение из Казахстана за двойное гражданство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

20 января в городе Акколь сотрудниками миграционной службы выявлена 23-летняя гражданка РФ, которая на протяжении трёх лет фактически является гражданкой обоих государств – РФ и Казахстана.

Полицейские выяснили, что в 2019 году девушка, поступив учиться в российское учебное заведение, получила гражданство РФ, однако, в нарушение казахстанского законодательства своевременно не уведомила органы внутренних дел или заграничные учреждения РК и не прошла соответствующую процедуру по утрате гражданства Казахстана.

В отношении иностранки составлен административный протокол по части 2 статьи 496 КРкОАП "Нарушение законодательства РК о гражданстве". Согласно санкции нарушительнице грозит штраф в размере 200 МРП либо административное выдворение за пределы РК. Материалы направлены в суд.

В прошлом году сотрудниками миграционной службы выявлено 2 760 фактов двойного гражданства, из них 47 человек привлечены к ответственности по статье 496 часть 2 КРКоАП (Несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства).