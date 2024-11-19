Россиянка родила ребенка с зубами
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Редкий случай произошел в роддоме Королева – у одной из рожениц появился на свет малыш с уже прорезавшимися зубами, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на mir24.tv. Мальчик весом 3200 г и ростом 50 см родился с двумя нижними резцами, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи, принимавшие роды, сразу обратили внимание на эту особенность ребенка. По словам специалистов, с медицинской точки зрения рождение ребенка с зубами не является аномалией. При этом врачи отмечают, что подобные случаи крайне редки в медицинской практике. Обычно первые зубки появляются у детей спустя примерно шесть месяцев после рождения.
"Беременность протекала нормально, роды были естественными и в срок. Малыш родился здоровым и просто немного опередил сверстников. В семье есть старший ребенок, он родился, как и большинство детей, без прорезавшихся зубов", – рассказала заместитель главного врача Королевского роддома по акушерско-гинекологической помощи Юлия Яцевич.
Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, они уже дома и находятся под амбулаторным наблюдением врачей поликлиники.
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