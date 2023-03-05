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Россиянка Полина Кудерметова выиграла BeeTV 40 Women's в Астане
В национальном теннисном центре Beeline Arena Астаны завершился турнир серии ITF World Tennis Tour "BeeTV 40 Women's", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстна.
19-летняя Полина Кудерметова стала победительницей турнира в столице. В финале россиянка довольно легко и быстро обыграла свою соотечественницу Дарью Астахову со счетом 6:2, 6:3.
Полина выиграла свой первый титул на турнирах серии ITF W40, а в целом, трофей в Астане стал для нее первым в 2023 году. Полина — младшая сестра 11-й ракетки мира Вероники Кудерметовой.
"Очень рада выиграть дебютный для меня по уровню турнир в новом сезоне. На финальную игру я настроилась серьезно, с первых розыгрышей атаковала. Дарья умеет терпеть, поэтому мне нельзя было отдавать инициативу. Мы с Дашей на юниорских турнирах играли часто и все наши матчи были интересными. Теперь судьба нас свела в финале взрослого соревнования и это очень круто. Благодарю федерацию тенниса Казахстана за отличную организацию турнира, все прошло на высшем уровне", — отметила после церемонии награждения Кудерметова.
Напомним, что праздник тенниса в Астане продолжается: завтра 6 марта начнется второй женский турнир серии ITF World Tennis Tour - "BeeTV 60 Women's".
Ранее победительницами турнира в парном разряде стали казахстанка Анна Данилина и белоруска Ирина Шиманович.
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