Россиянка погибла от удара молнии на пляже в ЗКО

Жителей ЗКО взбудоражила рассылка в WhatsApp, в которой рассказывалось о гибели женщины от удара молнии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Автор рассылки сообщил, что 7 июля в 17:00 на берегу озера Шалкар в Теректинском районе ЗКО молния попала в отдыхающую. От полученных травм 40-летняя гражданка России скончалась на месте происшествия.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО информацию о гибели женщины подтвердили.

"В 17:13 дежурному врачебной амбулатории поселка Сарыөмір поступил вызов: "в зоне отдыха Шалкар женщину 1984 года рождения ударила молния". Фельдшер, выезжавший на место происшествия, констатировал смерть женщины. Смерть до приезда медработников. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что накануне на регион обрушилась пыльная буря, которая оставила без электричества жителей Уральска и некоторых сёл. Также в ЗКО спасателям пришлось вылавливать из реки четверых человек, которые купались в то время, как регион накрыл штормовой ветер