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medium.com Сегодня, 17:17
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Фото: medium.com

Россиянина с дроном арестовали в Норвегии

Мужчина фотографировал аэропорт и военный вертолёт.

Норвежская полиция задержала в аэропорту города Тромсё россиянина, обвинив его в незаконном запуске дрона. Это уже второй такой арест за неделю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на русскую службу ВВС News.
 
У задержанного при себе были карты памяти с большим числом фотографий, среди которых обнаружились снимки другого норвежского аэропорта - Киркинес. Кроме того, на снимках фигурировал военный вертолет Bell, передает Рейтер.
 
В настоящее время полиция добивается ареста россиянина на срок до четырех недель.
 
Со слов задержанного, он направлялся на архипелаг Шпицберген.
 
На прошлой неделе в четверг на пограничном переходе Стурскуг (Борисоглебск) был задержан другой россиянин, которого также обвиняли в запуске дрона. Его арестовали на две недели.

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#дрон #мировые новости
Сегодня, 17:17
97
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