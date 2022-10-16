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Россиянина с дроном арестовали в Норвегии
Мужчина фотографировал аэропорт и военный вертолёт.
Норвежская полиция задержала в аэропорту города Тромсё россиянина, обвинив его в незаконном запуске дрона. Это уже второй такой арест за неделю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на русскую службу ВВС News.
У задержанного при себе были карты памяти с большим числом фотографий, среди которых обнаружились снимки другого норвежского аэропорта - Киркинес. Кроме того, на снимках фигурировал военный вертолет Bell, передает Рейтер.
В настоящее время полиция добивается ареста россиянина на срок до четырех недель.
Со слов задержанного, он направлялся на архипелаг Шпицберген.
На прошлой неделе в четверг на пограничном переходе Стурскуг (Борисоглебск) был задержан другой россиянин, которого также обвиняли в запуске дрона. Его арестовали на две недели.
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