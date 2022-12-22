Россиянина с 27 нарушениями ПДД задержали в Казахстане

Фото: polisia.kz

Иностранца с 27 нарушениями ПДД задержали в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

21 декабря сотрудники полиции при проведении рейдовых мероприятий на территории Костанайской области с помощью комплекса Ekin Patrol G2 задержали водителя автомашины марки Scania с российским учётом.

Водитель авто является гражданином РФ, у которого имелись 27 нарушений ПДД, зафиксированные автоматическими средствами фиксации, на общую сумму 688 445 тенге. Штрафы погашены в полном объёме.

Полицейские напоминают, что согласно нормам административного законодательства правонарушитель имеет право погасить административный штраф в размере 50% в течение семи суток с момента составления протокола, а если правонарушение зафиксировано автоматическими средствами фиксации - с момента надлежащего доставления предписания.