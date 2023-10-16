Россиянина наказали за двойное гражданство в Казахстане
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Суд оштрафовал 72-летнего гражданина РФ после обнаружения у него второго гражданства в Республике Казахстан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В ходе проверки у пенсионера, который ехал в поезде, выявили двойное гражданство – Республики Казахстан и Российской Федерации.
В отношении правонарушителя транспортные полицейские составили административный протокол по ч. 2 ст. 496 КоАП РК “Несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства”.
"Сотрудники Департамента полиции на транспорте с начала 2023 года за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 1307 иностранцев, из которых по решению суда из страны выдворены 275 иностранных граждан. Выявлено 159 лиц с двойным гражданством", – пояснили стражи порядка.
По решению суда пенсионера оштрафовали на сумму в размере 200 МРП (690 тысяч тенге).
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