Россиянина арестовали в Таразе за дебош на борту самолёта
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Гражданин России арестован на пять суток за правонарушения на борту самолёта в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По прилёте рейса сообщением “Дакка-Внуково” в аэропорт Тараза сотрудниками линейного отделения полиции выявлен и снят с рейса правонарушитель.
В ходе проверки транспортными полицейскими установлен 30-летний гражданин России. Мужчина во время полёта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял требования экипажа, выражался нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании, курил в местах, где законодательством РК установлен запрет.
Россиянин привлечён к административный ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за нарушение запрета потребления табачных изделий, а также за нарушение правил поведения на воздушном судне с наложением штрафа в размере 23 МРП и за мелкое хулиганство.
Решением суда иностранный гражданин за мелкое хулиганство арестован на пять суток.
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