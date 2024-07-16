Россиянина арестовали в Таразе за дебош на борту самолёта

Гражданин России арестован на пять суток за правонарушения на борту самолёта в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По прилёте рейса сообщением “Дакка-Внуково” в аэропорт Тараза сотрудниками линейного отделения полиции выявлен и снят с рейса правонарушитель.

В ходе проверки транспортными полицейскими установлен 30-летний гражданин России. Мужчина во время полёта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял требования экипажа, выражался нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании, курил в местах, где законодательством РК установлен запрет.

Россиянин привлечён к административный ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за нарушение запрета потребления табачных изделий, а также за нарушение правил поведения на воздушном судне с наложением штрафа в размере 23 МРП и за мелкое хулиганство.

Решением суда иностранный гражданин за мелкое хулиганство арестован на пять суток.





