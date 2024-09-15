Россиянина арестовали в Казахстане за незаконное пересечение госграницы

Гражданин России арестован в ВКО за незаконное пересечение государственной границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной суд.

Мужчину в конце августа задержали сотрудники пограничной службы.

Указывается, что санкция части 1 статьи 392 УК РК (умышленное незаконное пересечение госграницы РК) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП либо лишение свободы на срок до одного года с выдворением из Казахстана сроком на пять лет.

"При принятии решения судом принято во внимание, что В. является гражданином РФ, на территории РК не имеет постоянного места жительства, родственников, постоянно проживающих на территории РК и являющихся гражданами РК, не имеет. Поэтому суд посчитал, что вышеуказанные обстоятельства являются исключительным случаем для санкционирования меры пресечения в отношении подозреваемого в виде содержания под стражей", – сообщили в суде.

Россиянина арестовали на два месяца. Постановление суда не вступило в законную силу.