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Сегодня, 11:49
166
166Фото: скриншот с видео "Спорт Шредингера"
Россиянин отправил казахстанца в страшный нокаут коленом
Казхстанский боец Игорь Свирид проиграл 30-летнему россиянину Дмитрию Арышеву на турнире AMC Fight Nights в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера"
Бой в среднем весе завершился уже в первом раунде. Свирид пропустил мощный удар коленом в челюсть.
Для 36-летнего Свирида это 12 поражение в карьере и второе досрочное подряд. Прайм алматинца был в 2014 году, когда он стал первым казахстанским чемпионом ACB (сейчас АСА) и ONE Championship — оба пояса были в среднем весе.
Видео: "Спорт Шредингера"
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