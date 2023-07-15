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скриншот с видео "Спорт Шредингера" Сегодня, 11:49
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Сегодня, 11:49
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Фото: скриншот с видео "Спорт Шредингера"

Россиянин отправил казахстанца в страшный нокаут коленом

Казхстанский боец Игорь Свирид проиграл 30-летнему россиянину Дмитрию Арышеву на турнире AMC Fight Nights в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера"

Бой в среднем весе завершился уже в первом раунде. Свирид пропустил мощный удар коленом в челюсть.

Для 36-летнего Свирида это 12 поражение в карьере и второе досрочное подряд. Прайм алматинца был в 2014 году, когда он стал первым казахстанским чемпионом ACB (сейчас АСА) и ONE Championship —  оба пояса были в среднем весе.

 

Видео: "Спорт Шредингера"
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Сегодня, 11:49
166
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