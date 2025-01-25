Call-центр интернет-мошенников обнаружили полицейские в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры мегаполиса, факт выявили благодаря меморандуму между правоохранительными органами и операторами связи при координации Генеральной прокуратуры и прокуратуры города Алматы.

"В одном из офисов крупного бизнес-центра обнаружен Call-центр, организатором которого выступил гражданин России. Он задействовал в работу 24 граждан Казахстана. Они обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту, после перевода денежных средств на свои криптосчета, блокировали звонки от потерпевших", — говорится в сообщении.

Изъято 60 единиц компьютеров и другого оборудования, на которых установлено программное обеспечение для анонимного обзвона через интернет с использованием различных GSM-шлюзов и "Sim-Box".

Также изъяты блокноты с готовыми скриптами, в которых расписан алгоритм поведения и работы с клиентами: что говорить, как вести себя, переключение на старших менеджеров и другие механизмы.