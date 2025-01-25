Россиянин нанял 24 казахстанцев для работы в Call-центре интернет-мошенников
Они обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту.
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Call-центр интернет-мошенников обнаружили полицейские в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры мегаполиса, факт выявили благодаря меморандуму между правоохранительными органами и операторами связи при координации Генеральной прокуратуры и прокуратуры города Алматы.
"В одном из офисов крупного бизнес-центра обнаружен Call-центр, организатором которого выступил гражданин России. Он задействовал в работу 24 граждан Казахстана. Они обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту, после перевода денежных средств на свои криптосчета, блокировали звонки от потерпевших", — говорится в сообщении.
Изъято 60 единиц компьютеров и другого оборудования, на которых установлено программное обеспечение для анонимного обзвона через интернет с использованием различных GSM-шлюзов и "Sim-Box".
Также изъяты блокноты с готовыми скриптами, в которых расписан алгоритм поведения и работы с клиентами: что говорить, как вести себя, переключение на старших менеджеров и другие механизмы.
"По данному факту начато досудебное расследование о мошенничестве, устанавливаются потерпевшие и причиненный ущерб. Органы прокуратуры призывают граждан быть внимательными, не поддаваться на уговоры о сомнительных инвестиционных вложениях, не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном функционировании подобного Call-центра, сообщать в правоохранительные органы", — добавили в прокуратуре Алматы.
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