Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. В итоге Анкалаев стал новым чемпионом, одержав победу единогласным решением судей со счетом 49-46, 48-47, 48-47, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Анкалаев прокомментировал свою победу:

"Я так долго шел. И вот моя мечта сбылась. Соперник ничем не удивил. Я мог лучше подраться. Но что-то пошло не так. Хочу сказать спасибо тренерам. Дагестан, Кавказ, Россия - теперь у нас есть еще один пояс."

Бой был напряженным, Анкалаев контролировал у сетки, пытался провести тейкдаун, обменивался ударами с Перейрой и несколько раз пошатнул своего соперника. Исход боя определили судьи, которые единогласно отдали победу Анкалаеву.

Россиянин начал раунд с клинча, пытаясь перевести соперника на канвас. Перейра работал осторожно, нанося лоукики и удары в голову. Он активно прессинговал и успешно атаковал, но бойцы показывали близкий бой, заставляя судей принимать сложные решения. В итоге Магомед Анкалаев стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.