Прокуратура в Санкт-Петербурге утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Парня обвинили в хулиганстве, совершённом с угрозой применения насилия и умышленном повреждении чужого имущества, передаёт BaigeNews.kz.

По версии следствия, обвиняемый в сентябре, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома по 2-му Рабфаковскому переулку, произвёл не менее 10 выстрелов стальными пулями из пневматического газобаллонного пистолета в сторону другой многоэтажки.

Обвиняемый вину признал и пояснил, что, находясь на кухне, увидел на себе красную метку, которая двигалась. Он выглянул в окно и увидел луч, который светил прямо на него из соседнего дома. Данный поступок его разозлил, он взял пневматический пистолет и выстрелил, целясь в окно квартиры, откуда в него светили. Стрелял он для того, чтобы человек, который в него светил, больше так не делал, он хотел его напугать.

Потерпевшими по уголовному делу стала семья с двумя малолетними детьми. Оказалось, что один из сыновей из окна светил лазерной указкой и играл с уличными котами. Все живы, но звуки выстрелов сильно напугали детей. К тому же, в квартире повреждено окно.

Фигурант раскаялся в содеянном, добавил, что "понимает, какую глупость совершил и что не должен был этого делать".

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.