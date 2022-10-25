Россияне организовали субботник в Шымкенте

Фото: otyrar.kz

В Шымкенте россияне организовали массовый субботник в знак благодарности за гостеприимство местных жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

В субботнике в Дендропарке приняли участие около 40 человек. Основная часть из них - мужчины 25-35 лет, также были женщины и даже маленький ребенок. Они очистили парк от мусора и опавшей листвы.

Фото: otyrar.kz