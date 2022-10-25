open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


otyrar.kz Сегодня, 02:28
64
Фото: otyrar.kz

Россияне организовали субботник в Шымкенте

В Шымкенте россияне организовали массовый субботник в знак благодарности за гостеприимство местных жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

В субботнике в Дендропарке приняли участие около 40 человек. Основная часть из них - мужчины 25-35 лет, также были женщины и даже маленький ребенок. Они очистили парк от мусора и опавшей листвы. 

Фото: otyrar.kz

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#субботник #россияне #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:28
64
Поделитесь:
Наверх