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pixabay.com Сегодня, 03:21
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Фото: pixabay.com

Россияне до рекорда разогнали рынок жилья в Таиланде

Рост количества обращений со стороны россиян, связанных с покупкой жилья в Таиланде, стало рекордным за последние четыре года - по итогам сентября 2022 года показатель подскочил на 132,3 процента относительно августа того же года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lenta.ru.

О том, что граждане России разогнали тайский рынок недвижимости, сообщили эксперты портала Thailand-Real.Estate.

В предыдущий раз подобная положительная динамика наблюдалась в 2018 году. Кроме того, параметр за девятый месяц 2022-го оказался на 279,86 процента выше, чем за аналогичный период 2021-го. Относительно сентября 2020-го спрос на жилье в Таиланде среди россиян был больше на 258,62 процента. За период с января по сентябрь текущего года число обращений выросло на 89,9 процента по сравнению с теми же месяцами предыдущего года.

В октябре эксперты Thailand-Real.Estate рассказали о главных особенностях покупки недвижимости в Таиланде. Они объяснили, что при покупке жилья в Таиланде для иностранца не предусмотрено получение гражданства или ВНЖ. Единственная доступная привилегия для россиян — Thai Elite Visa, дающая право проживать в стране от 5 до 20 лет.

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#таиланд #россияне #Недвижимость
Журналист
Сегодня, 03:21
1811
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