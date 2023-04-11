Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата

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В России новый законопроект об электронных повестках запретит выезд всем призывникам, получившим повестку, передает BaigeNews.kz со ссылкой на российские СМИ. В день вручения повестки в военкомат призывнику будет запрещен выезд за границу, следует из опубликованного во вторник текста законопроекта, который сегодня планирует принять Госдума.

"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации", — говорится в документе.

Ограничение снимается только после явки в военкомат. Согласно законопроекту, повестка считается врученной, если она доставлена под расписку заказным письмом. Электронная повестка считается врученной "с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе". Если повестка не была вручена ни одним из способов, она автоматически будет считаться врученной после семи дней с момента ее регистрации в реестре повесток.

Решение о такой обеспечительной мере будет приниматься в автоматическом режиме в едином реестре военнобязанных. В течение суток со дня вручения призывнику будет направляться предупреждение о том, что ему запрещен выезд из страны. Если в течение 20 дней после даты, указанной в повестке, призывник не явится в военкомат, ему будут запрещены регистрация ИП и самозанятости, постановка на учет недвижимости и транспортных средств, управление транспортными средствами, получение кредитов.