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Россиянам больше не продают новые машины в Казахстане - СМИ
В Казахстане дилерские центры популярных автомобильных марок отказались продавать новые машины гражданам России. Там модели стоят заметно дешевле, но купить их сейчас могут только обладатели казахстанской регистрации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Autonews.ru.
С серьезными проблемами столкнулись россияне, которые решили приобрести новую машину у дилеров в Казахстане. Этот рынок стал одним из наиболее популярных для покупки автомобилей у россиян: здесь представлены модели тех брендов, которые сейчас не найти в продаже, и зачастую по более приемлемым ценам, без накрутки за дополнительные опции. Однако многие дилерские центры начали отказываться продавать автомобили россиянам. С такой ситуацией столкнулся корреспондент Autonews.ru, который под видом покупателя обратился в дилерские центры ряда брендов. Разбираемся, почему купить машину в Казахстане стало труднее и что делать.
Hyundai
Hyundai традиционно входит в первую тройку самых популярных автомобилей в Казахстане. Правда, показатели по продажам достаточно скромные. Например, в прошлом году корейцы смогли продать в этой стране 3083 машины. После обращения в один из дилерских центров выяснилось, что популярных в России седанов Solaris и кроссоверов Creta там нет. По словам менеджера, самой продаваемой моделью корейского бреда на местном рынке сейчас является Hyundai Tucson. В России Hyundai Tucson из старых запасов дешевле 3,8 млн руб. не найти. Примерно за 3 млн руб. продают те, что ввезены по параллельному импорту, но, как уверяют дилеры, гарантия на них в таком случае действовать не будет. Рекомендованные розничные цены на этот автомобиль сейчас стартуют от 12,69 млн тенге (1 894 617 руб.).
Однако с покупкой машины в Казахстане у россиян возникнут проблемы. Так, в торговой компании наотрез отказались продать машину по российскому паспорту. Причем назвать причину таких ограничений сотрудник дилерской компании так и не смог. Также продавец даже не попытался предложить альтернативные варианты по покупке машины гражданам России.
Аналогичная ситуация сложилась и в другом автосалоне Hyundai. Там корреспондент Autonews.ru попытался купить новый Elantra, цены на который на официальном сайте стартуют от 9,99 млн тенге (версия с 1,6-литровым мотором и "механикой"), что в переводе на российскую валюту составит 1 491 507 руб. В России на официальных сайтах у дилеров за Elantra просят 2,149 млн руб., однако у дилеров запасы этой модели уже исчерпаны, а оставшиеся версии стоят еще дороже.
Продать автомобиль россиянину менеджер дилерского центра также отказался. В качестве причины он назвал "сложности с оформлением документов, с которыми прежде всего столкнется сам клиент".
Kia
Не меньшей популярностью в Казахстане пользуются автомобили Kia (1718 проданных машин за год). Правда, найти у местных дилеров популярные в России седаны и хетчбэки Rio у нас не получилось. Самой продаваемой моделью корейского бренда в Казахстане сейчас является Kia Ceed. На официальном сайте автомобиль в начальной комплектации с 1,6-литровым мотором мощностью 128 л.с. и автоматической коробкой передач сейчас стоит 10,29 млн тенге (1 536 297 руб.). При этом в России на сайтах у дилеров машина стоит 2 244 900 руб., но после обзвона нескольких салонов дешевле 2,85 млн руб. найти вариант не удалось.
C приобретением машины бренда Kia по российскому паспорту также есть нюансы, легко сэкономить не получится. Как объяснил менеджер, продать автомобиль нерезиденту Казахстана они могут только по виду на жительство иностранца или же по свидетельству о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика Казахстана, где указаны данные об ИИН.
"Без этих документов продать машину, к сожалению, мы вам не сможем", — резюмировал сотрудник дилерского центра.
В другом крупным дилерском центре корреспондент попытался приобрести кроссовер Kia Seltos. Рекомендованные розничные цены на эту модель стартуют от 11,79 млн тенге, а топовая комплектация машины обойдется минимум в 14,79 млн тенге — 1 766 142 руб. и 2 215 542 руб. соответственно. Для сравнения: в России можно найти эту модель только в версии Comfort по цене не ниже 2,1 млн руб., но запасы модели подходят к концу.
"Условия приобретения автомобиля для граждан других стран только за наличный расчет и в валюте тенге", — сразу предупредил продавец.
Lada
А вот автомобили Lada в минувшем году утратили лидерство на рынке Казахстана. Скорее всего, это произошло из-за нехватки автомобилей у дилеров. Например, в одной из крупных торговых компаний из всего модельного ряда остались только двухпедальные Lada Largus по цене 7,99 млн тенге (1,1969 млн руб.). Да и те по российскому паспорту дилер продавать отказался. При этом в России на официальных сайтах машина стоит 1 300 900 руб., но дилеры отдают машины не дешевле 1,7 млн руб.
Как рассказал менеджер, Granta и Niva у них уже давно разобрали.
"Причем у нас продавались машины в полных комплектациях, а не "упрощенки", которые сейчас стоят у вас в автосалонах. Таких "антикризисных" версий у нас в продаже нет. На данный момент можем предложить только Largus, однако на российский паспорт машину купить нельзя", — пояснил сотрудник дилерской компании.
Chery
В автосалон Chery в Астане мы обратились с вопросом приобретения кроссовера Tiggo 4 Pro. Автомобиль оказался в наличии у дилера и предлагается с бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,5 л, мощностью 113 л.с. и бесступенчатой трансмиссией CVT7. Более "старшие" версии получили наддувный мотор того же объема, который развивает 147 л.с. и работает в паре с вариатором CVT9. Цены на машину у дилера стартуют от 10,5 млн тенге (1 572 900 руб.). Причем, по словам продавца, они готовы предоставить "хорошую скидку" в случае, если мы приедем за машиной в течение двух дней. Предложение привлекает, ведь в России эта модель стоит от 2 049 900 руб.
"Оплачиваете машину, а на следующий день уже забирайте. По российскому паспорту, к сожалению, не продадим. Можете прийти с родственником или знакомым, у которого есть первичная местная регистрация, тогда проблем нет. Переоформите потом и на транзитных номерах спокойно сможете выехать из страны", — поделился возможным вариантом покупки китайского автомобиля один из сотрудников автосалона.
Toyota
В России Toyota закрыла завод и прекратила продажу автомобилей, которые пользовались в стране стабильным спросом. А вот в автосалонах Toyota в Казахстане нехватки машин не ощущается, выбор есть. К примеру, самый дешевый полноприводный RAV4 с вариатором обойдется примерно в 21,8 млн тенге (3 265 640 руб.).
Также в наличии имеются седаны Corolla. Автомобиль в базовой комплектации "Кофморт" c подогревом передних сидений, ABS и 4,2-дюймовым дисплеем на приборной панели: модель с вариатором и 1,6-литровым мотором стоит минимум 12 203 500 тенге (1 828 084 руб.). На официальных сайтах дилеров в России за машину в самой простой версии просят от 1,955 млн руб., но сейчас эти машины уже не найти. При этом купить желаемую Toyota Corolla в Казахстане у гражданина России также не получится.
"К сожалению, такой возможности нет. Безусловно, вы можете найти местного знакомого, который оформит на себя машину, но дальнейшей перерегистрацией и прочими бумажными делами вы будете заниматься сами на свой страх и риск", — предупредил продавец.
Volkswagen
С наличием автомобилей Volkswagen у казахстанских дилеров обнаружились сложности. В большинстве случаев в автосалонах можно найти только модели Polo. Причем в одном из автосалонов по телефону цены на машину с "автоматом" назвать отказались и предложили обсудить все нюансы при личной встрече. На официальном сайте компании в Казахстане стоимость моделей также не указана.
"Polo пока в наличии есть. Насколько я знаю, в России сейчас купить базовую модель будет очень сложно. Как говорят, остались только топовые версии с безумной дилерской наценкой", — осведомленно заявил менеджер автосалона.
И данные у него оказались актуальными. Например, в самом конце 2022 года в России можно было найти модели Polo только в топовых комплектациях: за версию Status со 110-сильным мотором и шестиступенчатым "автоматом" просили 1,859 млн руб., а за Exclusive со 125-сильным двигателем и семиступенчатым "автоматом" — 2,2 млн руб.
"У нас начальные и средние комплектации есть, в том числе и на "автомате", какими вы интересуетесь. По российскому паспорту не продаем. Причину я назвать не могу, но думаю, она связана с тяжелой политической ситуацией в мире. Можем без проблем продать супруге или супругу, у которых есть наш паспорт", — предложил менеджер автосалона из Казахстана.
Как рассказал в беседе с Autonews.ru представитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, Казахстан действительно стал для россиян привлекательным рынком для покупки новых и подержанных автомобилей.
"В первую очередь это связано с дефицитом машин на нашем рынке, преодолеть который так и не получилось. В результате потенциальные клиенты вынуждены искать автомобили где бы то ни было. Также стоит отметить привлекательные цены на машины", — сказал Шапарин.
Ограничения в продаже машин по российским паспортам от местных дилеров эксперт назвал политическим решением.
"У дилеров есть страх, что, например, автопроизводители могут перестать поставлять им машины, решив, что продавцы таким образом помогают обойти санкции, введенные против России. Также есть и прагматическая часть вопроса. Существуют опасения, что повышенный спрос на машины на местном рынке может привести к нехватке автомобилей у дилеров и, как результат, повышению цен на них", — заключил эксперт.
Отметим, что Казахстан входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наравне с Арменией, Белоруссией, Киргизией и Россией. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Autonews.ru направил в пресс-службу ЕАЭС соответствующий запрос.
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