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Россия займется строительством магистрального газопровода в Казахстане

В РФ одобрили проект газопровода для северных областей РК.

Сегодня, 10:04
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 10:04
Сегодня, 10:04
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Фото: Pixabay

Правительство Российской Федерации утвердило проект строительства магистрального газопровода, который обеспечит газификацию северных и северо-восточных регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал правовой информации РФ.

Согласно распоряжению правительства РФ от 18 февраля 2025 года, проект предусматривает:

  • Пропускную мощность газопровода – 10 млрд кубометров газа в год;
  • Компрессорные станции общей мощностью 50 МВт, обеспечивающие стабильное давление газа.

Реализация проекта позволит улучшить энергоснабжение северных областей Казахстана, снизить зависимость от угля и повысить уровень экологической безопасности.

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