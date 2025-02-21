Правительство Российской Федерации утвердило проект строительства магистрального газопровода, который обеспечит газификацию северных и северо-восточных регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал правовой информации РФ.

Согласно распоряжению правительства РФ от 18 февраля 2025 года, проект предусматривает:

Пропускную мощность газопровода – 10 млрд кубометров газа в год;

Компрессорные станции общей мощностью 50 МВт, обеспечивающие стабильное давление газа.

Реализация проекта позволит улучшить энергоснабжение северных областей Казахстана, снизить зависимость от угля и повысить уровень экологической безопасности.