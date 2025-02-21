Россия займется строительством магистрального газопровода в Казахстане
В РФ одобрили проект газопровода для северных областей РК.
Сегодня, 10:04
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Сегодня, 10:04Сегодня, 10:04
161Фото: Pixabay
Правительство Российской Федерации утвердило проект строительства магистрального газопровода, который обеспечит газификацию северных и северо-восточных регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал правовой информации РФ.
Согласно распоряжению правительства РФ от 18 февраля 2025 года, проект предусматривает:
- Пропускную мощность газопровода – 10 млрд кубометров газа в год;
- Компрессорные станции общей мощностью 50 МВт, обеспечивающие стабильное давление газа.
Реализация проекта позволит улучшить энергоснабжение северных областей Казахстана, снизить зависимость от угля и повысить уровень экологической безопасности.
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